В Кремле заявили, что дата послания Путина парламенту не определена

Дата оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля пообещал сообщить, когда этот вопрос прояснится.

"Нет, пока точной даты нет. Мы будем вас информировать", — цитирует слова Пескова ТАСС.

В предыдущий раз журналисты подступали к Пескову с вопросом о дате оглашения послания еще в ноябре, в тот раз пресс-секретарь говорил, что Путин не определился с подходящим днем.

В 2022 году Путин обошелся без выступления перед парламентариями. В итоге обращение состоялось лишь в конце февраля 2023 года, о чем был материал ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру