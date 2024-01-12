В Думу внесли проект о праве судимых иностранцев заключать контракт с российской армией

В России следует разрешить ранее судимым иностранцам заключать контракт с Вооруженными силами, полагают члены Тульской областной думы. Региональный парламент внес 12 января соответствующую инициативу на рассмотрение Государственной думы.

В качестве источника вдохновения для авторов проекта послужил ранее принятый закон, разрешающий вступать в армейские ряды ряду категорий судимых россиян. Норма распространяется на граждан, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, а также отбывшим наказание и имеющим снятую судимость.

"Принимая во внимание, что в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане также имеют право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации, считаем целесообразным распространить на них аналогичные условия", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Депутаты предложили распространить положения на лиц, совершивших преступления до 1 марта 2024 года.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства контрактникам из числа иностранцев.

Фото: ЗАКС.Ру