В Петербурге камеры засняли 10 млн нарушений ПДД

В 2023 году комплексы фотовидеофиксации на дорогах Петербурга засняли 10 млн нарушений ПДД, об этом 12 января сообщили в пресс-службе Смольного.

При этом в 2022 году нарушений было зарегистрировано на 1 млн меньше. Чаще всего автомобилисты превышали скорость. Также нарушители совершали проезд на красный сигнал светофора, ездили по зонам для общественного транспорта, пересекали стоп-линии и так далее.

К концу 2023 года рядом с шестью станциями метро установили камеры, которые должны фиксировать нарушения правил парковки.

Также в правительстве рассказали, что городская система фиксации нарушений в 2023 году была расширена на 40%. Всего было установлено больше 390 новых комплексов.

Фото: ЗАКС.Ру