В Петербурге по делу о незаконной миграции арестовали бывшего участкового

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил запрос следствия и поместил под стражу до 9 марта бывшего полицейского Фархада Алиева, которого обвиняют в организации канала незаконной миграции (ст. 322.1 УК). В его деле имеется также статья о получении взятки (ст. 290 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В течение четырех последних лет, по версии следствия, Алиев с сообщниками пользовался служебным положением и легализовывал мигрантов, которые не имели права оставаться в России. Известна сумма одной из взяток, полученной за описанные выше действия - 48 тысяч рублей.

Иностранцев оформляли в деревне Кургала Кингисеппского района Ленобласти. По данным правоохранителей, таким образом через Алиева и его группировку прошло более девяти тысяч мигрантов.

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