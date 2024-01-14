MR7: Избитый в Петербурге участник СВО потребовал пять миллионов рублей от обидчиков

Обвиняемым в избиении участника СВО в Биржевом переулке Рустаму Лакашия и Иракли Мунчаве предъявили гражданский иск о взыскании пяти миллионов рублей, сообщил 14 января MR7 со ссылкой на адвоката одного из них. Истцом выступил петербуржец Виталий Павловский, который проходит по делу в статусе пострадавшего.

Инцидент с избиением Павловского произошел 18 декабря прошлого года. Петербуржец шел с женой, когда заметил неправильно, по его мнению, припаркованную машину. В ответ на высказанную претензию из автомобиля вышли двое и принялись избивать ее автора.

На следующий день дракой заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. МВД квалифицировало произошедшее как хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ), позже СК завел дело о возбуждении ненависти или вражды (п. а ч. 2 ст. 282 УК РФ). Обоих фигурантов дела задержали, суд определил их под арест до 17 февраля. Позже разбирательство передали в центральный аппарат Следкома.

У Павловского ампутирована часть руки, операция прошла еще до его отправки на СВО. По информации MR7, его полный тезка дважды участвовал в судебных разбирательствах из-за побоев, при этом в первом случае он был истцом, а во второй раз — ответчиком. В обоих случаях суды вынесли положительные решения по требованиям истцов, так что в 2014 году Кировский райсуд Петербурга постановил выплатить тезке участника СВО 40 тысяч рублей компенсации морального вреда и 50 тысяч компенсации убытков, а в 2016 году Ломоносовский райсуд Ленобласти истребовал с него 10 тысяч рублей.

По информации адвокатов Мунчавы и Лакашия, пока что результатов медэкспертиз фигурантов дела нет.

Фото: ЗАКС.Ру