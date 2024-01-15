Петербургские антимонопольщики сделали предупреждение банку ВТБ

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы согласилось с доводами жалобы, поступившей от гражданина в адрес банка ВТБ. Заявителю не понравилось, что реклама кредитной организации оказалась напечатанной на его квитанции для оплаты коммунальных услуг. На платежных документах такого типа нельзя размещать никакую рекламу, отметили чиновники.

В рассмотренном случае претензии УФАС возникли и к управляющей компании, распространившей коммерческую информацию, и к банку.

В действиях ВТБ выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции. Банк получил от антимнонопольщиков официальное предупреждение о необходимости прекратить печатать рекламу на оборотной стороне квитанций.

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