Предложившая "снять порчу" мошенница в Петербурге получила условный срок

Красносельский районный суд Петербурга рассмотрел дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК) в отношении местной жительницы, которая предложила попутчице избавиться от якобы наведенной "порчи".

Для осуществления задуманного злоумышленнице понадобились 100 рублей и драгоценности, которые были на потерпевшей. Об услуге они договорились в при посадке в электричку, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Полученные деньги и украшения исполнительница "ритуала" сложила в пакет, после чего смогла подменить его и таким образом оставить ценности у себя. "Избавительница от порчи" покинула салон электрички, проехав всего одну остановку.

Фигурантка получила два года условного срока. С нее также взыскали более ста тысяч рублей, что стало компенсацией материального ущерба.

Фото: ЗАКС.Ру