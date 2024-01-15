Суд в Петербурге наказал школу, отстранившую от уроков любителя покурить

Мировой судья в Петербурге рассмотрел протокол, составленный на администрацию общеобразовательной школы №182 (Красногвардейский район) по ст. 5.57 КоАП (нарушение права на образование).

Противозаконным деянием признали отстранение от занятий одного из учеников, случившееся прошедшей осенью и объясненное дисциплинарными соображениями. Приказ об отстранении действовал пять дней, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Семиклассник неоднократно попадался на курении в туалете, из-за чего ему объявлялся строгий выговор. О проблеме также было известно матери. Несмотря на возникший скандал, выводов семья не сделала, и в октябре школьник закурил прямо на уроке. Это и стало основанием для утверждения специального приказа.

Суд вынес школе предупреждение. На заседании ее представитель рассказал, что у "трудного подростка" имелись неудовлетворительные оценки в четверти по десяти дисциплинам.

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