В Петербурге активисты ЛКСМ провели пикеты поддержку Удальцова

Активисты Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ) провели в Петербурге ряд одиночных пикетов в поддержку арестованного политика Сергея Удальцова. Попутно они выразили отношение к состоянию жилищно-коммунального хозяйства в России, сообщил Telegram-канал местного отделения КПРФ.

Россия "продолжает пожинать плоды оголтелого капитализма", написали сторонники левых идей, рассуждая о проблемах ЖКХ. Случаи коммунальных аварий, по их мнению, вызваны передачей объектов хозяйства в руки частных собственников, а заодно и отсутствием планового ремонта.

"При этом власть имущие с завидным постоянством без зазрения совести продолжают повышать тарифы на коммунальные услуги!" — заострили внимание коммунисты.

Что касается пикетов в поддержку Удальцова, то они "вызвали большой интерес у петербуржцев", которые якобы выражали слова поддержки и фотографировали плакаты.

Удальцов был задержан в четверг, 11 января. Против него возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), суд отправил его под арест до 15 февраля. Защита политика обжаловала назначенную меру пресечения.

Фото: Telegram-канал "КПРФ Ленинград"