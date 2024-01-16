Суд оставил под стражей экс-начальника полиции Выборга

Бывший начальник УМВД по Выборгскому району Ленобласти Роман Ильин останется под стражей еще на месяц, решил 16 января Приморский суд Петербурга. Следствие просило о продлении ареста, упирая на авторитет силовика и связанную с этим возможность давления на свидетелей.

Против Ильина выдвинуты обвинения в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в бытность главой отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Выборгскому району Ильин ежемесячно получал незаконное вознаграждение от "черных лесорубов", промышлявших на вверенной ему территории. Всего в период с 2020 по 2022 год могло набраться около восьми миллионов рублей.

В суде следователь просил о продлении Ильину ареста, ссылаясь на то, что в противном случае тот "может воспользоваться своим авторитетом, как высокопоставленного должностного лица системы МВД". Это чревато оказанием давления на свидетелей и уничтожением еще не добытых доказательств, утверждал представитель СК.

В свою очередь, обвиняемый ходатайствовал о домашнем аресте. Суд прислушался к доводам следствия и продлил Ильину арест до 12 февраля.

О задержании Ильина стало известно 13 ноября, на следующий день суд определил его в СИЗО. Сам полицейский ходатайствовал о назначении домашнего ареста. Признавать вину он отказался.

Фото: Telegram-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"