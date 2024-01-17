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Новости 12:16

В Ленобласти ущерб от нелегальных свалок составил почти 4 млрд рублей

фото ЗакС политика В Ленобласти ущерб от нелегальных свалок составил почти 4 млрд рублей

В Ленинградской области незаконные свалки нанесли вред на сумму почти 4 млрд рублей, об этом 17 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет государственного экологического надзора Ленобласти.

В ведомстве рассказали, что в 2023 году было зафиксировано 147 нелегальных свалок. Их общий объем составил 7 тысяч квадратных метров.

Кроме этого, в комитете заявили, что на постоянной основе проводится работа, которая направлена на возмещение ущерба собственниками или правообладателями земельных участков, на которых выявлены свалки.

Также в администрации Ленобласти отметили позитивную тенденцию в области сокращения числа образующихся свалок в регионе.

Фото: unsplash.com


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