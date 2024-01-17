Защитники дома Устинова обвинили застройщика в отказе выполнять требования властей

Представители градозащитного сообщества возмутились словам главного юриста компании ЛСР Романа Григорьева касательно требований КГИОП приостановить демонтаж флигеля дома Устинова в центре Петербурга. В беседе с телеканалом НТВ представитель застройщика выразил несогласие с доводами комитета.

"Мы не согласны с теми доводами, которые привел комитет и которые с их точки зрения являются основаниями для приостановления работ", — произнес в беседе с журналистом телеканала Григорьев. Подобную позицию он объяснил тем, что до производства работ компания получила от КГИОП заключение об отсутствии на территории выполнения работ "каких-либо объектов, представляющих историческую либо культурную ценность".

В октябре прошлого года КГИОП вынес в адрес застройщика предостережение с требованием прекратить снос флигеля. Чиновники объяснили это полученной от градозащитников заявкой о признании дома со всеми флигелями объектом культурного наследия.

Позицию Григорьева градозащитники трактовали как публичный отказ ЛСР выполнять требования органов государственной власти.

"Это уже не 90-е, это 1917-й и полная анархия! Застройщики публично вытирают ноги о государственную власть!" — отреагировал на заявление юриста Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Авторы попросили рассматривать свой комментарий на слова Григорьева "в качестве официального обращения в органы МВД, Следственный комитет и прокуратуру".

Ранее жильцы дома Устинова записали видеообращение к секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву с просьбой вмешаться в ситуацию со сносом здания.

Фото: SOS СПб СНОС / Telegram