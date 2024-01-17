ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:59

Горсуд оставил под стражей полицейского Шиховцова по делу о крупной взятке

фото ЗакС политика Горсуд оставил под стражей полицейского Шиховцова по делу о крупной взятке

Полковник юстиции Игорь Шиховцов не смог добиться смягчения назначенной ему меры пресечения по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), рассказали 17 января в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Решение об этом принял Городской суд при рассмотрении апелляции на решение нижестоящей инстанции.

В конце ноября Октябрьский райсуд отправил Шиховцова в СИЗО до 28 января. В ответ тот предпринял попытку опротестовать помещение под стражу.

По версии следствия, будучи начальником отдела главного следственного управления регионального ГУ МВД, Шиховцов потребовал взятку от свидетельницы по делу о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в обмен на непривлечение ее к ответственности. При этом полицейскому якобы помогала его подчиненная, майор юстиции Александра Зайцева.

Правоохранители требовали от свидетельницы восемь миллионов рублей, утверждает следствие. Задержание Шиховцова произошло 24 ноября при передаче денег.

На заседании Горсуда Шиховцов и защитник ходатайствовали о назначении обвиняемому домашнего ареста или же запрета определенных действий. Постановление Октябрьского суда они объявили незаконным и необоснованным, сообщили в судебной пресс-службе.

Прокурор против смягчения меры возражал и просил оставить жалобу без удовлетворения. Суд с доводами согласился и оставил Шиховцова под стражей.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама