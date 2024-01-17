Горсуд оставил под стражей полицейского Шиховцова по делу о крупной взятке

Полковник юстиции Игорь Шиховцов не смог добиться смягчения назначенной ему меры пресечения по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), рассказали 17 января в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Решение об этом принял Городской суд при рассмотрении апелляции на решение нижестоящей инстанции.

В конце ноября Октябрьский райсуд отправил Шиховцова в СИЗО до 28 января. В ответ тот предпринял попытку опротестовать помещение под стражу.

По версии следствия, будучи начальником отдела главного следственного управления регионального ГУ МВД, Шиховцов потребовал взятку от свидетельницы по делу о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в обмен на непривлечение ее к ответственности. При этом полицейскому якобы помогала его подчиненная, майор юстиции Александра Зайцева.

Правоохранители требовали от свидетельницы восемь миллионов рублей, утверждает следствие. Задержание Шиховцова произошло 24 ноября при передаче денег.

На заседании Горсуда Шиховцов и защитник ходатайствовали о назначении обвиняемому домашнего ареста или же запрета определенных действий. Постановление Октябрьского суда они объявили незаконным и необоснованным, сообщили в судебной пресс-службе.

Прокурор против смягчения меры возражал и просил оставить жалобу без удовлетворения. Суд с доводами согласился и оставил Шиховцова под стражей.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram