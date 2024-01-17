ЗакС и размеренное начало года

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 17 января провели свое первое заседание в 2024 году. Повестка оказалась не очень обширной и парламентарии успели разойтись по своим делам еще до полудня, успев утвердить обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину и рассмотреть в первом чтении ряд законопроектов.



Первое заседание петербургских депутатов в 2024 году традиционно началось с гимна города. В повестке у депутатов было порядка десяти вопросов. Сразу после утверждения кандидатур на должность мировых судей ЗакС принялся закрывать прошлогодние хвосты - депутаты окончательно утвердили текст обращения к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой включить в программу обязательного медицинского страхования лечение для взрослых, больных гепатитом С. Несмотря на то, что в Петербурге и так предоставляется 50-процентная скидка на лекарства, далеко не все нуждающиеся могут позволить себе необходимые лекарства. Стоимость препаратов в месяц может достигать 180 тысяч рублей. Также во втором чтении депутаты рассмотрели законопроект, касающийся добровольной пожарной охраны. Инициатива по сути техническая.

- Если почитать, что они там все-таки изменили - переименовали дружину. По сути дела механизм как был, так и осталься. Вы просто, может, снова акцентировали внимание на необходимости того, чтобы бизнес, предприниматели, производство подумали над о том, что необходимо развивать [собственные пожарные службы], - рассказал журналистам лидер фракции КПРФ Роман Кононенко.

Парламент продолжает вносить изменения в Социальный кодекс Петербурга. В первом чтении был принят законопроект, который приравнивает сирот, обучающихся в школах и школах-интернатам, к студентам, потерявшим родителей во время обучения. Обе социально незащищенные группы смогут в будущем рассчитывать на поддержку. Изменения в городской закон происходят спустя два года после внесение соответсвующий поправок в федеральное законодательство.

Другой темой обсуждения стала инициатива Смольного, направленная на укрепление международных связей. Точнее, на упрощение процедуры утверждения соглашений с иностранными партнерами. Сейчас для окончательного согласования таких документов необходимо одобрение федеральных органов власти. В частности, Министерства иностранных дел. Порой такие процедуры могут растянуться на месяцы, а соглашение чиновникам хотелось бы заключить сразу после достижения конкретных договоренностей. Депутаты могут разрешить чиновникам визировать проекты соглашений. В тексте законопроекта используется термин "парафировать" - то есть предварительно заключать соглашения.

Еще в парламенте начали процесс легализации компаний, которые в своих учредительных документах использовали названия, образованные от официального наименования города. Сейчас просто так назвать юрлицо, например, "Петербургские депутаты" нельзя - это должны согласовать петербургские депутаты. Однако, часть юрлиц взяли свои названия еще до того, как это стало требовать согласования с Заксобранием. По словам депутата Дениса Четырбока, таких организаций в городе порядка 400.

В первом чтении был принят законопроект, устанавливающий единый остановочный пункт международних и межрегиональный автобусных рейсов. Он будет на автовокзале на Обводном канале. Депутат Алексей Цивилев с трибуны заявил, что 14 коммерческих структур обратились с предложением связать маршрутом Петербург с Луганском и Донецком.

На заседании 17 января также обсудили инициативу о выделении средств для обслуживания объектов культурного наследия, которые переданы на содержание с федерального уровня. Представитель губернатора Константин Сухенко рассказал, что сейчас финансирование для этих целей приходится изыскивать из различных источников, потому что деньги из федерального бюджета не полностью покрывают эти нужды. В основном не хватает на технические работы по утверждению границ объектов охраны: выход специалиста на место, бумаги и ручки для них, пояснил Сухенко.

Сам Мариинский дворец без нововведений в новом году тоже не остался. Депутаты, в частности, лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов, опытным путем проверил, как у выступающих будет автоматически выключаться микрофон, если их выступление будет длиться больше трех минут. Раньше спикер Заксобрания делал это вручную. По сложившейся тенденции, чаще всего кнопку mute нажимали именно во время выступлений "яблочников". Еще после реставрации в ЗакСе приоткрыли облик Малого зала: там постарались воссоздать интерьер по фотографиям 1880-х годов.

























Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру