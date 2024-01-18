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Новости 11:15

Финляндия установит дополнительные заграждения на границе с РФ

фото ЗакС политика Финляндия установит дополнительные заграждения на границе с РФ

Власти Финляндии собираются установить дополнительные ограждения на границе с Россией, об этом 18 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ.

По мнению властей Суоми, такие меры могут помочь в предотвращении незаконной миграции. Однако финские пограничники отметили, что поставить заграждения вдоль всей границы с Россией не получится.

Точное расположение заграждений финская погранслужба так и не назвала.

Также уточняется, что дополнительные заграждения вдоль границы возведут временно и являются лишь одним из способов предотвращения нелегального пересечения.

Фото: unsplash.com


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