Побившему полицейского держателем для телефона назначили срок в колонии и сразу отпустили

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении автолюбителя по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ), об этом 18 января сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, в июле 2023 года на Заводской улице мужчина в машине ударил два раза по лицу сотрудника полиции автомобильным держателем для телефона из-за того, что правоохранитель попросил предъявить документы из-за подозрений в совершении крупной кражи.

Подсудимый после совершенного не растерялся и начал движение на авто, однако в салоне, к сожалению, уже был сотрудник полиции, которому удалось все-таки задержать мужчину.

Вину петербуржец признал и извинился перед полицейским. Отмечается, что у мужчины есть ребенок и мать-пенсионерка, на учетах не состоит и ранее судим не был.

Суд назначил ему один год в колонии-поселении, однако этот срок он уже отбыл находясь в СИЗО, поэтому был отпущен.

Фото: ЗАКС.Ру