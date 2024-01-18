Петербургский суд оправдал врача по делу о смерти ребенка от аппендицита

Василеостровский районный суд Петербурга заново рассмотрел дело врача Юлии Конуновой, обвинительный приговор по которому был отменен в июне 2021 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Дело переквалифицировали с причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК) на халатность (ст. 293 УК).

При первоначальном рассмотрении дела обвинение настаивало на том, что двухлетний ребенок скончался от аппендицита из-за неоказания своевременной медицинской помощи.

На заседании 18 января суд установил, что прямой связи между действиями Конуновой и летальным исходом доказать не удалось. Врача полностью оправдали с правом на реабилитацию.

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