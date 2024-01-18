ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:52

Милонов получил награду от Володина

фото ЗакС политика Милонов получил награду от Володина

На первой неделе весенней сессии Госдумы депутат Виталий Милонов похвастался новой наградой. Она досталась ему лично от спикера нижней палаты и однопартийца Вячеслава Володина и представляет собой почетную грамоту в виде таблички. На последней написано, что петербуржец внес большой вклад в законотворческую деятельность и развитие отечественного парламентаризма.

Политик в своем Telegram-канале заявил по этому поводу, что заслужил награду своей "работой на благополучие граждан и создание справедливого общества".

Среди последних вербальных инициатив петербуржца - введение юридической ответственности за разводы и законодательный запрет вазэктомии.

В начале прошлой думской сессии Милонов похвастался получением воинского звания лейтенанта.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




Новости18 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама