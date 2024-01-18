Милонов получил награду от Володина

На первой неделе весенней сессии Госдумы депутат Виталий Милонов похвастался новой наградой. Она досталась ему лично от спикера нижней палаты и однопартийца Вячеслава Володина и представляет собой почетную грамоту в виде таблички. На последней написано, что петербуржец внес большой вклад в законотворческую деятельность и развитие отечественного парламентаризма.

Политик в своем Telegram-канале заявил по этому поводу, что заслужил награду своей "работой на благополучие граждан и создание справедливого общества".

Среди последних вербальных инициатив петербуржца - введение юридической ответственности за разводы и законодательный запрет вазэктомии.

В начале прошлой думской сессии Милонов похвастался получением воинского звания лейтенанта.

Фото: ЗАКС.Ру