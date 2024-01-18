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Новости 18:18

Еще один московский суд отказался рассматривать иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей

фото ЗакС политика Еще один московский суд отказался рассматривать иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей

Таганский суд Москвы не принял к рассмотрению коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой о компенсации морального вреда на 1 млрд рублей, об этом 18 января пишует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Заявление подано в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица... гражданином, которым настоящим Кодексом или другими федеральными законами не предоставлено такое право", – обосновал свое решение суд.

Ранее Хамовнический суд Москвы тоже не принял коллективный иск к Ивлеевой, обосновав это тем, что девушка не имеет регистрации в Хамовниках.

Напомним, что в декабре 2023 года блогер Анастасия Ивлеева организовала скандальную вечеринку Almost naked, из-за которой у многих российских артистов начались проблемы с работой и правоохранительными органами.

Фото: ЗАКС.Ру


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