Из-за поврежденной иномарки с АО "Коломяжское" взыскали почти полмиллиона рублей

Петербуржец выиграл в суде у предприятия "Коломяжское" по иску, поданному из-за повреждений, которые получила его Toyota Camry на разбитой дороге. Выборгский районный суд Петербурга взыскал с юрлица более 472 тысяч рублей, включая ремонт, неустойку и штраф, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Речь идет о некачественном дорожном ремонте на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры. Год назад истец пострадал от попадания в яму площадью 85х40 и глубиной 10 см. Это превышает максимально допустимые размеры выбоин, определенные существующими нормативами.

В досудебном порядке сторонам договориться не удалось. Не согласившийся с претензиями представитель АО "Коломяжское" на заседании не смог доказать, что ущерб был причинен меньший, чем его оценил автовладелец.

Фото: ЗАКС.Ру