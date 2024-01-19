В Ломоносове бывшему таможеннику присудили реальный срок

Ломоносовский районный суд приговорил бывшего заместителя начальника Центральной акцизной таможни к четырем с половиной годам колонии строгого режима. Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, его признали виновным в получении крупных взяток (ч. 5 ст. 290 УК).

Преступления фигуранта уместились в полугодовой отрезок: с конца 2022-го по май 2023 годы. За помощь при оформлении личного транспорта на границе он получал незаконное вознаграждение как лично, так и через посредников. Общий объем доставшихся ему взяток оценили в 975 тысяч рублей.

Суд лишил осужденного звания "полковник таможенной службы".

Фото: ЗАКС.Ру