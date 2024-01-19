Вишневский пожалуется на публикацию о похоронах Рубинштейна

Репортаж "Экспресс-газеты" о похоронах поэта Льва Рубинштейна возмутил петербургского депутата Бориса Вишневского. Парламентарий заявил 19 января в своем Telegram-канале о планах обратиться в правоохранительные органы с жалобой на увиденное.

По признанию депутата, он "с трудом подавил рвотный рефлекс" при прочтении материала, вышедшего без имени создателя. Текст решившего сохранить анонимность автора отличался, по мнению Вишневского, антисемитскими выпадами как в адрес покойного поэта, так и в отношении пришедших проститься с ним. Также в материале Рубинштейну были приписаны негативные высказывания в отношении русских и поддержка чеченских сепаратистов.

Позже материал был удален с сайта, обратил внимание RTVI. Главред "Экспресс-газеты" заявил изданию, что не располагает сведениями о том, кто решил снять публикацию.

Комментируя прочитанное, Вишневский заявил о планах обратиться с заявлением о факте возбуждения ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ).

Также в пятницу Вишневский рассказал об обращении в городской комитет имущественных отношений с просьбой помочь с подбором помещения для магазина детских книг "Самокат".

Поэт Рубинштейн скончался 14 января спустя почти неделю после того, как его сбила машина на переходе в Москве.

Фото: ЗАКС.Ру