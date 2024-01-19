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Новости 15:49

В Петербурге из-за погибшей в багажном отделении кошки оштрафовали авиакомпанию

фото ЗакС политика В Петербурге из-за погибшей в багажном отделении кошки оштрафовали авиакомпанию

Невский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск гражданина к авиакомпании "Россия", передает объединенная пресс-служба городских судов. 

Мужчина пожаловался на то, что на его кошку, находившуюся в переноске в багажном отделении самолета, напала чужая собака без намордника. В результате кошка погибла. При этом за безопасный провоз животных мужчина заплатил как за дополнительную услугу. Инцидент имел место прошлой зимой.

Совокупно исковые претензии заявителя составили 1 млн 467 тысяч рублей. Всего с авиакомпании суд взыскал 92 тысячи рублей, включая штраф, а также компенсации морального и материального ущерба.

Фото: ЗАКС.Ру


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