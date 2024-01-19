В понедельник Трепова выступит с последним словом

Обвиняемая в теракте на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), Дарья Трепова (внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) выступит с последним словом в суде в понедельник, 22 января, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В этот же день ожидается выступление другого фигуранта этого дела Дмитрия Касинцева, у которого в квартире скрывалась Трепова.

На заседании 19 января состоялись прения сторон. Прокурор запросила для Треповой наказание в виде 28 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 800 тысяч рублей. Касинцеву запросили колонию общего режима на срок 1 год и 10 месяцев. Адвокат Даниил Берман, представляющий интересы Треповой, просил суд переквалифицировать обвинение на менее тяжкие статьи, поскольку его доверительница утверждает, что не знала о последствиях ее действий.

Теракт, в результате которого скончался военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), произошел 2 апреля в баре "Кибер фронт Z". Татарский тогда выступал на дискуссионной площадке, посвящённой специальной военной операции. Трепова под видом фанатки Татарского решила подарить ему статуэтку, внутри которой оказалось взрывное устройство. Оно сдетонировало в непосредственной близости от военкора. От полученных травм он умер на месте. Ещё десятки человек получили травмы различной степени тяжести. Трепова утверждает, что якобы не знала о планируемом теракте и полагала, что внутри статуэтки было прослушивающее устройство. В суде она заявила, что ее обманули ее кураторы из Украины.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру