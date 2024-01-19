У "Ленинского проспекта" автобус занесло на тротуар, приехала скорая помощь

Около станции метро "Ленинский проспект" в Петербурге вечером 19 января случилось дорожно-транспортное происшествие. Рейсовый автобус №333 вылетел на заснеженный тротуар, пишет "Фонтанка".

На место событий подоспела скорая помощь. На появившихся в соцсетях фотографиях запечатлена сильно поврежденная кабина водителя. О причинах аварии, а также о наличии пострадвишх пока неизвестно.

Ранее на неделе, сопровождаемой снегопадами и не всегда качественной зимней уборкой, пассажирский автобус №60 влетел в столб на проспекте Просвещения. Пострадало пять человек, глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Фото: ЗАКС.Ру