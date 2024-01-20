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Новости 11:59

О новейшей аварии с лазурным автобусом в Петербурге доложат Бастрыкину

фото ЗакС политика О новейшей аварии с лазурным автобусом в Петербурге доложат Бастрыкину

Авария с участием лазурного автобуса в Кировском районе Петербурга, случившаяся накануне вечером, попала в поле внимания председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. На сегодняшний день известно о двоих пострадавших. Среди них есть беременная женщина. По сведениям регионального главка МВД, травмы получила также 62-летняя женщина.

Как сообщает пресс-служба СК, в городе организовали доследственную проверку. Бастрыкин запросил доклад о ее результатах.

Автобус № 333 в конце рабочей недели столкнулся с фургоном и вылетел на заваленный снегом тротуар возле станции метро "Ленинский проспект". По словам очевидцев, на место оперативно прибыла скорая помощь. Ранее на неделе автобус аналогичной модели врезался в столб на севере города, отправив в больницы пятерых человек.

Фото: ЗАКС.Ру


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