Бастрыкин запросил новую проверку относительно сквера на бульваре Новаторов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился к теме сквера на бульваре Новаторов, которая в последние несколько лет волнует петербуржцев. Имеется в виду зеленая зона возле дома № 32, сразу за одним из подземных выходов из станции метро "Ленинский проспект".

В ноябре комблаг пообещал провести комплексное озеленение территории. Таков был ответ на беспокойство жителей, недовольных вырубкой здоровых, с их точки зрения, зеленых насаждений и сохранением больных.

Как пишет пресс-служба СК, поступили жалобы на нарушения при благоустройстве сквера. Согласно сообщению, конкурс провели с участием единственного поставщика, а общественных слушаний организовывать не стали. Вызывает нарекания у граждан и качество установленной детской площадки, и не самые аккуратные действия подрядчика, предположительно вредящие корневой системе деревьев.

У подчиненных в регионе Бастрыкин запросил дополнительную проверку ситуации с благоустройством зеленой зоны.

фото: Тихонова Надежда / Telegram