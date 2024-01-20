Компания Wildberries стала пользоваться складом "Ленты" в Петербурге

После пожара, неделю назад уничтожившего огромный логистический комплекс маркетплейса Wildberries в Петербурге, заказы компании стали проходить через склад сети гипермаркетов "Лента". Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на читателей, клиентов ритейлера.

Объект находится, как и сгоревшее здание, на Московском шоссе (дом 345).

После пожара на складе Wildberries площадью 70 тысяч кв. метров стало известно, что столь крупных и при этом свободных складских зданий в городе и области нет. Руководство компании намерено реконструировать объект, уничтоженный огнем. СК в связи с происшествием продолжает расследовать дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). На неделе сообщалось, что здание не было застраховано.

Фото: пресс-служба МЧС (скриншот видео)