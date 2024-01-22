В МВД РФ назвали количество поджогов военкоматов и диверсий с начала СВО

Российские правоохранительные органы с начала СВО в Украине зарегистрировали 220 случаев поджогов военкоматов и других объектов органов власти, об этом 22 января пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Станислава Колесника.

Всего поджоги были зарегистрированы в 58 регионах России. Из общего количества нападений на военкоматы, 85% были раскрыты, 220 лиц установлено. Среди них есть 15 несовершеннолетних.

Кроме поджогов и нападений, зарегистрировано 184 случая диверсий на железной дороге. Однако в этом случае, несмотря на то, что количество установленных лиц составляет 141, подростков насчитывается 59 человек.

По словам Колесника, в группе риска находятся дети из малоимущих семей. В МВД их оценивают как лиц, которые готовы совершить преступление ради денег.

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