Пожар на терминале "Новатэка" потушен

В Ленобласти пожарные завершили тушение огня на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга, сообщил днем 22 января глава Кингисеппского района Юрий Запалатский.

"Возгорание полностью ликвидировано. На терминале "Новатэк" работы по тушению пожара завершены", — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Причиной возгорания послужил взрыв, произошедший в ночь на воскресенье. В связи с этим на объектах критической инфраструктуры в Ленобласти был введен режим повышенной готовности. В Кремле заявили по поводу случившегося, что Минобороны принимает все необходимые меры для защиты от атак.

Фото: Юрий Zапалатский / Telegram