ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:24

Пожар на терминале "Новатэка" потушен

фото ЗакС политика Пожар на терминале "Новатэка" потушен

В Ленобласти пожарные завершили тушение огня на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга, сообщил днем 22 января глава Кингисеппского района Юрий Запалатский.

"Возгорание полностью ликвидировано. На терминале "Новатэк" работы по тушению пожара завершены", — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Причиной возгорания послужил взрыв, произошедший в ночь на воскресенье. В связи с этим на объектах критической инфраструктуры в Ленобласти был введен режим повышенной готовности. В Кремле заявили по поводу случившегося, что Минобороны принимает все необходимые меры для защиты от атак.

Фото: Юрий Zапалатский / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама