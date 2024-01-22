Беглов пожаловался на европейцев в контексте рассуждений о блокаде Ленинграда

Европейские страны клевещут на Россию, обвиняют ее и "учат гуманизму", посетовал губернатор Александр Беглов в своем традиционном радиообращении от 22 января. Вопрос отношений с западными народами глава города поднял, рассуждая о блокаде Ленинграда и современной геополитической ситуации.

Беглов назвал защитников блокадного Ленинграда живыми носителями исторической правды, перед чьими словами "бессильны любые попытки переписать историю, любая клевета на нашу страну". Также он обвинил 11 европейских стран в том, что они "салютовали фашистам и воевали под Ленинградом", а теперь "поддерживают нацистов на Украине".

"Сегодня Россия под руководством нашего президента защищает свои рубежи и своих соотечественников, защищает жизнь людей, — заявил в эфире "Радио России" губернатор. — А нас бесстыдно и нагло обвиняют и учат гуманизму те, кто восемь десятилетий назад пришли к Ленинграду с огнем и мечом, взяли город в кольцо, убили и уморили голодом и холодом больше миллиона мирных ленинградцев".

Губернатор Петербурга не впервые обвиняет Европу в поддержке нацистов и противостоянии СССР в годы Великой Отечественной войны. Год назад он обвинял Европу в блокаде Ленинграда, а позже утверждал, что она проиграла во Второй мировой войне. В сентябре Беглов укорял жителей этой части света в том, что им якобы "отшибло память и совесть".

Фото: ЗАКС.Ру