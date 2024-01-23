Из-за непогоды Пулково не принял ночью 18 самолетов

Сильный ветер сказался на работе аэропорта Пулково в ночь на 23 января, приведя к приостановке приема и отправки авиарейсов. К утру воздушная гавань заработала в обычном режиме.

По сообщению Северо-Западной транспортной прокуратуры, к полуночи 18 самолетов, летевших в Петербург, были переведены на запасные аэродромы.

"Из Пулково на вылет задержаны рейсы в Екатеринбург, Казань, Красноярск, Москву, Нижневартовск, Новосибирск, Пермь, Сургут, Уфу и Челябинск", — сообщали в надзорном ведомстве.

Накануне Смольный на сутки объявил в Петербурге "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Позже действие режима продлили до 13:00 вторника, 23 января. Причиной этого послужил прогноз о сильном ветре с порывами до 15-18 м/с и о гололедно-изморозевых отложениях.

Фото: ЗАКС.Ру