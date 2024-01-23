Кабмин доложит Путину о том, как продвигается перевод чиновников на российские машины

В срок до 1 февраля правительство направит президенту Владимиру Путину доклад о том, как продвигается исполнение его поручения о переводе госслужащих на машины российских марок, сообщил 23 января ТАСС.

"Доклад президенту будет направлен в установленный срок", — сообщили информагентству в пресс-службе кабмина.

В управделами президента закупили для нужд чиновников 105 машин Lada Vesta, передает ТАСС. Новыми машинами в первую очередь заменят выработавшие свой ресурс автомобили.

О необходимости отказа госслужащих от иномарок Путин высказался в августе 2023 года. Идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который вскоре после этого перечислил марки российских машин, на которые планируется пересадить депутатов.

Накануне стало известно о том, что иномарки из гаража Госдумы будут распроданы на открытых торгах. Вырученные средства планируется направить на покупку отечественных машин и необходимого оборудования.

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