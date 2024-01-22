Думские иномарки распродадут ради приобретения российских машин

Машины зарубежных марок из гаража Госдумы будут распроданы на открытых торгах, сообщила 22 января "Парламентская газета" со ссылкой на управление делами президента. Вырученные деньги пойдут на приобретение отечественных автомобилей и необходимого к ним оборудования.

"Выбывшие в результате замены автомобили — преимущественно марки Ford Focus и Ford Mondeo 2008-2014 годов выпуска — реализуются в установленном порядке на открытых аукционных торгах. Вырученные деньги расходуются на закупку новых автомобилей и оборудования к ним", — цитирует издание слова собеседника в управделами президента.

В августе прошлого года президент Владимир Путин высказал мнение о том, что госслужащие должны ездить на российских машинах. Идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который вскоре перечислил марки автомобилей, на которые предстоит пересесть депутатам. В январе Госдума получила 33 автомобиля Lada Vesta, на которых будут ездить рядовые парламентарии. Более статусные избранники получат Aurus или же Lada Aura.

Фото: ЗАКС.Ру