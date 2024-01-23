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Новости 11:50

За ложное сообщение о бомбе петербуржца наказали ограничением свободы

фото ЗакС политика За ложное сообщение о бомбе петербуржца наказали ограничением свободы

Жителя Петроградской стороны приговорили к ограничению свободы за ложный сигнал о заложенной взрывчатке в его квартире, передает объединенная пресс-служба городских судов. Его прследуют по ч. 1 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Звонок фигуранта в экстренные службы датируется августом прошлого года: тогда он заявил, что в ближайшие минуты бомба взорвется в доме 76-78 по Большому проспекту П.С.

Дело "телефонного террориста" рассматривали в особом режиме, он признал вину и раскаялся. Ограничение свободы будет действовать десять месяцев.

Фото: ЗАКС.Ру


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