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Новости 13:54

Госдума разрешила сотрудникам транспортной безопасности сбивать беспилотники

фото ЗакС политика Госдума разрешила сотрудникам транспортной безопасности сбивать беспилотники

Депутаты Государственной думы одобрили в третьем чтении пакет законов, касающихся обеспечения безопасности на транспорте. Среди прочего, речь идет о разрешении сотрудникам транспортной безопасности сбивать подозрительные беспилотные аппараты.

"Работники подразделений транспортной безопасности имеют право пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности", — говорится в принятом парламентарии тексте. Изменения здесь вносятся в федеральный закон "О транспортной безопасности".

Документ разрешает как подавлять идущие от оператора к беспилотнику сигналы, так и физически уничтожать аппараты. Порядок принятия решения о противодействии дронам и перечень ответственных за подобные решения лиц определяется Ространснадзором по согласованию с ФСБ, следует из одобренного Госдумой текста.

Фото: ЗАКС.Ру


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