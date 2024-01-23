ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:55

Покупательница квартиры в Петроградском районе нашла в ней боеприпасы

фото ЗакС политика Покупательница квартиры в Петроградском районе нашла в ней боеприпасы

Петербургские полицейские отреагировали на сигнал от 30-летней жительницы Петроградской стороны, недавно купившей квартиру в доме по Большой Монетной улице, и приехали на ее вызов.

В новом жилище, разбирая шкафы, женщина наткнулась на подозрительный пакет. В нем находились предметы, напоминающие боеприпасы, передает региональный главк МВД.

Правоохранители изъяли находку и увезли ее на экспертизу. В пакете, предположительно, лежали граната и несколько десятков патронов к разным винтовкам. Предыдущий обитатель квартиры ушел из жизни в позапрошлом году.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама