Покупательница квартиры в Петроградском районе нашла в ней боеприпасы

Петербургские полицейские отреагировали на сигнал от 30-летней жительницы Петроградской стороны, недавно купившей квартиру в доме по Большой Монетной улице, и приехали на ее вызов.

В новом жилище, разбирая шкафы, женщина наткнулась на подозрительный пакет. В нем находились предметы, напоминающие боеприпасы, передает региональный главк МВД.

Правоохранители изъяли находку и увезли ее на экспертизу. В пакете, предположительно, лежали граната и несколько десятков патронов к разным винтовкам. Предыдущий обитатель квартиры ушел из жизни в позапрошлом году.

Фото: ЗАКС.Ру