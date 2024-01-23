Госдума одобрила перевод дел об экстремистских материалах в региональные суды

Депутаты Государственной думы одобрили во втором чтении законопроект о передаче административных дел о признании материалов экстремистскими в ведение региональных судов, сообщила 23 января "Парламентская газета". Сейчас подобными разбирательствами занимаются районные суды.

Инициатива поступила на рассмотрение Думы из парламента Чечни. Авторы полагают, что рассмотрение дел об экстремистских материалах в подобных инстанциях чревато судебными ошибками. Последние же якобы способны привести к общественному резонансу и народным выступлениям из-за того, что рассматриваемые материалы на деле могут оказаться религиозным, культурным или историческим достоянием.

В связи с важностью подобных дел авторы предложили перевести их в высшие суды регионов.

Фото: ЗАКС.Ру