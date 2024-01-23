Более 900 тысяч россиян заразились гриппом или ОРВИ за неделю

За третью неделю 2024 года ОРВИ и гриппом в России заразились более 900 тысяч человек, сообщили 23 января в Роспотребнадзоре. Это несколько меньше, чем было зарегистрировано неделей ранее.

"Более 931 тысячи граждан в РФ заболели гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Как подсчитали в ведомстве, указанный результат оказался на 0,7 % ниже, чем на второй неделе января.

Одновременно за неделю на 6,3 % уменьшилось количество случаев заражения коронавирусом. Всего, по данным ведомства, за семь дней было зарегистрировано более 25 тысяч новых случаев заболевания. В то же время портал "Объясняем.рф" сообщил 23 января о 26 тысячах заболевших за тот же период.

Превышение среднероссийского уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается в 48 регионах. Из общего количества на Москву, Подмосковье и Петербург приходится 14,7 % зараженных.

Фото: ЗАКС.Ру