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Новости 15:41

Заксобрание рассмотрит проект о субсидиях занятым в гособоронзаказе ГУПам

фото ЗакС политика Заксобрание рассмотрит проект о субсидиях занятым в гособоронзаказе ГУПам

Петербургские депутаты рассмотрят в среду, 24 января, проект о возможности предоставления субсидий из городского бюджета занятым в сфере гособоронзаказа предприятиям, сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский. Изменения вносятся в местный закон о государственных унитарных предприятиях (ГУПов) и иных коммерческих организациях, владельцем которых выступает Петербург.

Суть проекта сводится к наделению правительства Петербурга возможностями выделять субсидии таким предприятиям. Деньги позволят им компенсировать затраты на содержание, эксплуатацию и ремонт используемого при выполнении гособоронзаказа оборудования.

"Считаю, это верный и своевременный шаг. Преференции для ОПК — вклад в национальную безопасность, защищенность страны", — поделился соображениями Бельский и выразил надежду на поддержку со стороны коллег.

Проект предполагает, что Петербург сможет выделять субсидии исключительно тем предприятиям, чьим частичным или единоличным владельцем является.

Фото: ЗАКС.Ру


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