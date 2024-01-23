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Новости 18:48

Суд согласился с претензиями петербургского УФАС к компании "Нейл Косметика"

фото ЗакС политика Суд согласился с претензиями петербургского УФАС к компании "Нейл Косметика"

Решение петербургского управления ФАС относительно компании "Нейл Косметика" нашло поддержку в столичном Суде по интеллектуальным правам. Последний согласился с тем, что юрлицо прибегнуло к недобросовестной конкуренции и тем самым нарушило права одного из предпринимателей, с которым ранее сотрудничало.

Согласно позициям обоих органов власти, действия компании противоречат написанному в статье 14.4 Закона о защите конкуренции.

Суть спора в том, что во время сотрудничества с контрагентом предприниматель использовала бренд Diva Nail Technology. Впоследствии "Нейл Косметика" зарегистрировала торговый знак на себя и запретила деловому партнеру им распоряжаться.

Фото: ЗАКС.Ру


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