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Новости 11:59

В Петербурге задержали мужчину, обстрелявшего трактор

фото ЗакС политика В Петербурге задержали мужчину, обстрелявшего трактор

В минувший уик-энд на углу проспекта Луначарского и улицы Композиторов в Петербурге злоумышленник обстрелял из пневматического оружия трактор под управлением водителя и разбил стекло. Сигнал об этом ранее поступил в правоохранительные органы.

Как сообщает региональный главк полиции, предполагаемого агрессора удалось задержать. Против него завели дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

Фигурантом оказался 23-летний нетрудоустроенный молодой человек. Он постоянно проживает в Выборгском районе города. У него конфисковали пистолет. Водитель трактора в результате нападения не пострадал.

Фото: ЗАКС.Ру


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