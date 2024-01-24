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Новости 12:23

В Петербурге пресекли продажу кондитерских изделий под чужим брендом

фото ЗакС политика В Петербурге пресекли продажу кондитерских изделий под чужим брендом

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы выиграло в трех судебных инстанциях у владельца кафе, который незаконно использовал бренд "Север Метрополь".

В действиях предпринимателя начали усматривать нарушение с момента, когда между ним и правообладателем истек договор. В заведении общепита продолжили продавать торты и другие кондитерские изделия под видом фирменных, пользуясь чужим узнаваемым товарным знаком. Согласия на это производитель продукции не давал.

Суд согласился с тем, что речь в данном случае идет о недобросовестной конкуренции и нарушении антимонопольного законодательства.

фото: pixabay


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