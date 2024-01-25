Ударивший девушку из-за ее внешнего вида петербуржец займется обязательными работами

Мировой судья в Петербурге определился с наказанием для агрессивного пассажира метро, который напал на девушку в метро. Мужчину возмутил ее внешний вид, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Уголовное дело на фигуранта завели по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК).

Инцидент случился в мае прошлого года на платформе "Горьковской". Сочтя манеры, прическу, цвет волос и одежду девушки "вызывающими", мужчина стал материться, преследовать ее и в конечном счете применил кулаки. В результате потерпевшая упала на платформу и ушиблась, вместе с тем получив удар в лицо.

На заседании подсудимый по имени Павел Кукин заявил, что счел потерпевшую принадлежащей к движению ЛГБТ*, которое он не приемлет. Приговором ему стали 80 часов обязательных работ.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру