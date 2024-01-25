Госдума приняла в первом чтении проекты о запрете треш-стримов

Депутаты Государственной думы одобрили 25 января в первом чтении пакет законопроектов об ответственности за проведение так называемых треш-стримов — трансляций с издевательствами над животными и людьми. Поправки вносятся в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.

В первом случае речь идет о дополнении Уголовного кодекса новым отягчающим обстоятельством в виде совершения умышленного преступления с демонстрацией его в интернете или СМИ. Также усиливается уголовная ответственность за совершение 10 преступлений из практики треш-стримеров, включая убийство, побои, истязание и использование рабского труда.

Административная ответственность за проведение треш-стримов предполагает, в том числе, назначение штрафов для граждан в размере от 200 тысяч до 600 тысяч рублей. В случае с должностными лицами размер взыскания предлагают установить в промежутке от 300 тысяч до 700 тысяч рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал давно назревшим решение о запрете тре-стримов. "Ради заработка в прямом эфире есть те, кто издевается над детьми, животными, происходят даже убийства. Это порождает жестокость в обществе, особенно негативно влияет на детей и подростков", — приводит его слова пресс-служба парламента.

Пакет законопроектов был внесен в Госдуму в начале декабря 2023 года. В середине января инициатива получила одобрение комитета по законодательству и госстроительству. До этого Володин говорил о намерении принять проекты в приоритетном порядке.

Фото: ЗАКС.Ру