Экс-губернатор Пензенской области получил 12 лет колонии по коррупционному делу

Измайловский районный суд Москвы огласил приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву по делам о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Вместе с ним решение судьи выслушал и основатель фармацевтической группы компаний "Биотэк" Борис Шпигель, которому инкриминировали дачу особо крупной взятки (ст. 291 УК РФ).

Белозерцеву назначили 12 лет колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере более 450 миллионов рублей, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Шпигель получил 11 лет колонии строгого режима с аналогичным по размерам штрафом.

Уголовное дело в отношении чиновника и предпринимателя было возбуждено в связи с подозрениями об имеющейся у них коррупционной связи. По версии следствия, Шпигель передал Белозерцеву швейцарские часы и средства на общую сумму более 30 миллионов рублей в обмен на заключение контрактов с пензенскими госорганами.

Об обыске у Белозерцева, занимавшего в тот момент пост губернатора Пензенской области, стало известно в марте 2021 года. Как сообщалось, силовики обнаружили него около 500 миллионов рублей наличными. Вскоре после этого правоохранители явились с обыском к Шпигелю.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram