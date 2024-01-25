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Новости 17:30

За удар девушки-аниматора на Стрелке В. О. петербуржца взяли под стражу

фото ЗакС политика За удар девушки-аниматора на Стрелке В. О. петербуржца взяли под стражу

Василеостровский районный суд Петербурга на 25 суток отправил в следственный изолятор Богдана Баленко, которого подозревают в применении силы к девушке возле здания Биржи минувшим летом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК) продвигается сравнительно медленно: меру пресечения фигуранту избрали только через пять месяцев после криминального эпизода.

По версии органов внутренних дел, Баленко без какой-либо причины в разгар рабочего дня ударил девушку локтем по лицу, причинив боль.

Изданию 47news известно, что фигурант и потерпевшая занимаются схожими видами туристического бизнеса, но в конкурирующих компаниях. По сведениям редакции, пострадавшей Александре 27 лет, она работает аниматором. О Баленко журналисты пишут как о члене "Союза донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

Фото: ЗАКС.Ру


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