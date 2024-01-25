Владельцы IKEA подали встречный иск к НИИ, отсудившему у них 1,3 миллиарда рублей

Входящая в шведский холдинг Ingka Centres компания "Ингка сентерс рус проперти Е" подала встречный иск к Северному научно-исследовательскому институту гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ), передает 25 января ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Это произошло вскоре после того, как Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти взыскал с компании в пользу НИИ 1,3 миллиарда рублей.

Суд зарегистрировал иск российской "дочки" компании 24 января.

"Ингка сентерс рус проперти Е" управляла в России магазинами IKEA и торгово-развлекательными центрами "Мега". Претензии к ней возникли у НИИ из-за отказа от планов строительства строить ТРЦ "Мега Новоселье" на территории между Красносельским шоссе и КАД. Участок под строительство компания приобрела у института, последний также рассчитывал выступить соинвестором. Когда стало известно, что "Ингка" передумала возводить комплекс, СевНИИГиМ обратился в суд с требованием взыскать с несостоявшегося партнера более двух миллиардов рублей.

Позже институт уменьшил сумму претензий до полутора миллиардов рублей. Суд встал на сторону истца, однако урезал назначенную компенсацию еще на 200 миллионов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру