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Новости 19:10

Суд назначил психиатрическое лечение петербурженке, заказавшей похищение сына

фото ЗакС политика Суд назначил психиатрическое лечение петербурженке, заказавшей похищение сына

Невский районный суд Петербурга вынес решение в отношении трех граждан в рамках дела о самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК). Первоначально правоохранители квалифицировали преступление как похищение человека (ст. 126 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов.

В суде было доказано, что мать петербуржца решила насильно водворить его в наркологическую лечебницу. Для этого она попросила троих мужчин организовать похищение сына. Исполнители обманом ворвались в квартиру в Веселом Поселке, избили и связали сына заказчицы, после чего на машине увезли в Московскую область, где были задержаны.

За время следствия один из троих участников "операции" скончался. Его двое сообщников получили по году условного срока. Матери потерпевшего назначили принудительное амбулаторное лечение и наблюдение у психиатра.

Фото: ЗАКС.Ру


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