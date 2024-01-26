В Кремле не стали комментировать решение суда по делу Дарьи Треповой

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда по делу Дарьи Треповой (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов), об этом 26 января пишет ТАСС со ссылкой на слова Пескова.

В четверг, 25 января, коллегия судей Второго Западного Окружного военного суда приговорила обвиняемую в теракте на Университетской набережной Дарью Трепову к 27 годам колонии общего режима.

"Не комментируем решение суда. Не будем это делать сейчас", – ответил пресс-секретарь президента.

Напомним, что 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где проходила встреча Владлена Татарского, Трепова дала военкору статуэтку, в которой была взрывчатка. Татарский погиб, а десятки получили травмы разной степени тяжести.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру